Цьогоріч багато українців зустрічатимуть Різдво і Новий 2023 рік за межами України. І де б за кордоном ви не відзначали різдвяно-новорічні свята, варто знати, як привітати з Різдвом в різних країнах.

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Як побажати "Щасливого Різдва!" різними мовами

Англійською. У країнах, де місцеві жителі спілкуються англійською мовою, люди вітають своїх близьких фразою "Merry Christmas!".

У країнах, де місцеві жителі спілкуються англійською мовою, люди вітають своїх близьких фразою Німецькою. Аби сказати "Веселого Різдва", німці використовують фразу "Froehliche Weihachten".

Аби сказати "Веселого Різдва", німці використовують фразу Іспанською. "Feliz Navidad!" – саме це словосполучення служить для привітання з Різдвом у Мексиці, Іспанії, Гватемалі, Південній Америці та інших країнах, де домінантною мовою є іспанська.

– саме це словосполучення служить для привітання з Різдвом у Мексиці, Іспанії, Гватемалі, Південній Америці та інших країнах, де домінантною мовою є іспанська. Французькою. Якщо ви зустрічаєте Різдво у Франції або у вас там живуть родичі чи друзі, то привітати зі святом можна так: "Joyeux Noel!".

Якщо ви зустрічаєте Різдво у Франції або у вас там живуть родичі чи друзі, то привітати зі святом можна так: Італійською. "Buon Natale!" Так італійці кажуть "з Різдвом Христовим".

Так італійці кажуть "з Різдвом Христовим". Португальською. Якщо вам потрібно когось привітати з Різдвом по-португальськи, то знайте, що у такому випадку слід сказати "Feliz Natal".

Якщо вам потрібно когось привітати з Різдвом по-португальськи, то знайте, що у такому випадку слід сказати Нідерландською. Запам'ятайте фразу "Prettige Kerstdagen". Саме нею у Нідерландах вітають з Різдвом.

Запам'ятайте фразу Саме нею у Нідерландах вітають з Різдвом. Норвежською. У Норвегії привітання з Різдвом звучить так: "Gledelig Jul".

У Норвегії привітання з Різдвом звучить так: Грецькою. "Kala Christouyenna!" – так люди вітають з Різдвом один одного в Греції.

– так люди вітають з Різдвом один одного в Греції. Турецькою. У Туреччині, коли люди хочуть побажати щасливого Різдва представникам з інших країн, вони використовують фразу "Mutlu Noeller".

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких з Різдвом, де ви не були!