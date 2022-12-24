В этом году многие украинцы будут встречать Рождество и Новый 2023 год за пределами Украины. И где бы за границей вы не отмечали рождественско-новогодние праздники, стоит знать, как поздравить с Рождеством в разных странах.

Читайте также Украинская книга – украинцам в Польше: как инициатива волонтера переросла в крупный проект

Как пожелать "Счастливого Рождества!" на разных языках

На английском. В странах, где местные жители общаются на английском языке, люди приветствуют своих близких фразой "Merry Christmas!".

В странах, где местные жители общаются на английском языке, люди приветствуют своих близких фразой По-немецки. Чтобы сказать "Веселого Рождества", немцы используют фразу "Froehliche Weihachten".

Чтобы сказать "Веселого Рождества", немцы используют фразу На испанском. "Feliz Navidad!" – именно это словосочетание служит для поздравления с Рождеством в Мексике, Испании, Гватемале, Южной Америке и других странах, где доминантным языком является испанский.

– именно это словосочетание служит для поздравления с Рождеством в Мексике, Испании, Гватемале, Южной Америке и других странах, где доминантным языком является испанский. На французском. Если вы встречаете Рождество во Франции или у вас там живут родственники или друзья, то поздравить с праздником можно так: "Joyeux Noel!".

Если вы встречаете Рождество во Франции или у вас там живут родственники или друзья, то поздравить с праздником можно так: На итальянском. "Buon Natale!" Так итальянцы говорят "с Рождеством".

Так итальянцы говорят "с Рождеством". По-португальски. Если вам нужно кого-нибудь поздравить с Рождеством по-португальски, то знайте, что в таком случае следует сказать "Feliz Natal".

Если вам нужно кого-нибудь поздравить с Рождеством по-португальски, то знайте, что в таком случае следует сказать На Нидерландском. Запомните фразу "Prettige Kerstdagen". Именно ею в Нидерландах поздравляют с Рождеством.

Запомните фразу Именно ею в Нидерландах поздравляют с Рождеством. На Норвежском. В Норвегии поздравление с Рождеством звучит так: "Gledelig Jul".

В Норвегии поздравление с Рождеством звучит так: По-гречески. "Kala Christouyenna!" – так люди поздравляют с Рождеством друг друга в Греции.

– так люди поздравляют с Рождеством друг друга в Греции. По-турецки. В Турции, когда люди хотят пожелать счастливого Рождества представителям из других стран, они используют фразу "Mutlu Noeller".

Не забудьте поздравить своих родных и близких с Рождеством, где вы не были!