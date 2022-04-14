Як працюватимуть магазини в Чехії на Великдень: повний перелік святкових та робочих днів
Джерело:Seznam Zprávy
Європейців чекають тривалі вихідні на Великодні свята. Ділимося повним переліком неробочих днів, у які чеські магазини будуть закриті.
Відпочиватимуть цього року на Великдень й жителі Чехії. Відтак і магазини у святкові дні не працюватимуть.
Великодні свята у Європі 2022
- Страсна п'ятниця – 15 квітня;
- Страсна субота – 16 квітня;
- Великдень – 17 квітня;
- Великодній понеділок – 18 квітня.
І ще Скільки коштів з-за кордону надійшло в Україну за останні 45 днів: цікава статистикаЗверніть увагу! Страсна п'ятниця та Великодній понеділок офіційно є неробочими, тож жителі Чехії зможуть відпочити чотири дні поспіль – з 15 по 18 квітня.
Що стосується магазинів, то лише 18 квітня (у Великодній понеділок) великі супермаркети будуть закриті. З 1 жовтня 2016 року в Чехії набув чинності Закон про регламент продажу в роздрібній та оптовій торгівлі. Він передбачає, що торгові точки площею понад 200 квадратних метрів мають бути закриті у певні святкові дні.
Однак сьогодні в Чехії діє надзвичайний стан, при якому вищезгаданий закон втрачає силу. Це означає, що магазини мають право не закриватися у святкові дні. Разом з тим, усі найбільші торгові мережі вирішили таки не відкривати свої магазини, аби дати працівникам можливість відпочити.
У які державні свята чеські магазини не закриваються
- 15 квітня – Страсна п'ятниця;
- 1 травня – День праці;
- 5 липня – День слов'янських святих Кирила та Мефодія;
- 6 липня – День страти Яна Гуса;
- 17 листопада – День боротьби за свободу та демократію та Міжнародний день студентства.
Коли магазини не працюють
- 1 січня – День відновлення незалежної чеської держави та Новий рік;
- 18 квітня – Великодній понеділок;
- 8 травня – День Перемоги;
- 28 вересня – День чеської державності;
- 28 жовтня – День виникнення незалежної Чехословацької Республіки;
- 24 грудня – Різдвяний Святвечір (робота магазинів заборонена з 12:00 до 00:00).
- 25 грудня – Різдво;
- 26 грудня – другий день Різдва.
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