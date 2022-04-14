Будут отдыхать в этом году на Пасху и жители Чехии. Следовательно, и магазины в праздничные дни не будут работать.
Пасхальные праздники в Европе 2022
- Страстная пятница – 15 апреля;
- Страстная суббота – 16 апреля;
- Пасха – 17 апреля;
- Светлый понедельник – 18 апреля.
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Что касается магазинов, то только 18 апреля (в Светлый понедельник) крупные супермаркеты будут закрыты. С 1 октября 2016 года в Чехии вступил в силу Закон о регламенте продаж в розничной и оптовой торговле. Он предполагает, что торговые точки площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни.
Однако сегодня в Чехии действует чрезвычайное положение, при котором вышеупомянутый закон теряет силу. Это означает, что магазины вправе не закрываться в праздничные дни. Вместе с тем, все крупнейшие торговые сети решили не открывать свои магазины, чтобы дать работникам возможность отдохнуть.
В какие государственные праздники чешские магазины не закрываются
- 15 апреля – Страстная пятница;
- 1 мая – День труда;
- 5 июля – День славянских святых Кирилла и Мефодия;
- 6 июля – День казни Яна Гуса;
- 17 ноября – День борьбы за свободу и демократию и Международный день студенчества.
Когда магазины не работают
- 1 января – День восстановления независимого чешского государства и Новый год;
- 18 апреля – Светлый понедельник;
- 8 мая – День Победы;
- 28 сентября – День чешской государственности;
- 28 октября – День возникновения независимой Чехословацкой Республики;
- 24 декабря – Рождественский сочельник (работа магазинов запрещена с 12:00 до 00:00).
- 25 декабря – Рождество;
- 26 декабря – второй день Рождества.
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