Будут отдыхать в этом году на Пасху и жители Чехии. Следовательно, и магазины в праздничные дни не будут работать.

Пасхальные праздники в Европе 2022

Страстная пятница – 15 апреля;

Страстная суббота – 16 апреля;

Пасха – 17 апреля;

Светлый понедельник – 18 апреля.

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Обратите внимание! Страстная пятница и Светлый понедельник официально нерабочие, поэтому жители Чехии смогут отдохнуть четыре дня подряд – с 15 по 18 апреля.

Что касается магазинов, то только 18 апреля (в Светлый понедельник ) крупные супермаркеты будут закрыты. С 1 октября 2016 года в Чехии вступил в силу Закон о регламенте продаж в розничной и оптовой торговле. Он предполагает, что торговые точки площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни.

Однако сегодня в Чехии действует чрезвычайное положение, при котором вышеупомянутый закон теряет силу. Это означает, что магазины вправе не закрываться в праздничные дни. Вместе с тем, все крупнейшие торговые сети решили не открывать свои магазины, чтобы дать работникам возможность отдохнуть.

В какие государственные праздники чешские магазины не закрываются

15 апреля – Страстная пятница;

1 мая – День труда;

5 июля – День славянских святых Кирилла и Мефодия;

6 июля – День казни Яна Гуса;

17 ноября – День борьбы за свободу и демократию и Международный день студенчества.

Когда магазины не работают

1 января – День восстановления независимого чешского государства и Новый год;

18 апреля – Светлый понедельник;

8 мая – День Победы;

28 сентября – День чешской государственности;

28 октября – День возникновения независимой Чехословацкой Республики;

24 декабря – Рождественский сочельник (работа магазинов запрещена с 12:00 до 00:00).

25 декабря – Рождество;

26 декабря – второй день Рождества.