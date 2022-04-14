Відпочиватимуть цього року на Великдень й жителі Чехії. Відтак і магазини у святкові дні не працюватимуть.

Великодні свята у Європі 2022

Страсна п'ятниця – 15 квітня;

Страсна субота – 16 квітня;

Великдень – 17 квітня;

Великодній понеділок – 18 квітня.

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Зверніть увагу! Страсна п'ятниця та Великодній понеділок офіційно є неробочими, тож жителі Чехії зможуть відпочити чотири дні поспіль – з 15 по 18 квітня.

Що стосується магазинів, то лише 18 квітня (у Великодній понеділок) великі супермаркети будуть закриті. З 1 жовтня 2016 року в Чехії набув чинності Закон про регламент продажу в роздрібній та оптовій торгівлі. Він передбачає, що торгові точки площею понад 200 квадратних метрів мають бути закриті у певні святкові дні.

Однак сьогодні в Чехії діє надзвичайний стан, при якому вищезгаданий закон втрачає силу. Це означає, що магазини мають право не закриватися у святкові дні. Разом з тим, усі найбільші торгові мережі вирішили таки не відкривати свої магазини, аби дати працівникам можливість відпочити.

У які державні свята чеські магазини не закриваються

15 квітня – Страсна п'ятниця;

1 травня – День праці;

5 липня – День слов'янських святих Кирила та Мефодія;

6 липня – День страти Яна Гуса;

17 листопада – День боротьби за свободу та демократію та Міжнародний день студентства.

Коли магазини не працюють

1 січня – День відновлення незалежної чеської держави та Новий рік;

18 квітня – Великодній понеділок;

8 травня – День Перемоги;

28 вересня – День чеської державності;

28 жовтня – День виникнення незалежної Чехословацької Республіки;

24 грудня – Різдвяний Святвечір (робота магазинів заборонена з 12:00 до 00:00).

25 грудня – Різдво;

26 грудня – другий день Різдва.

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