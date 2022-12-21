Як працюватимуть підрозділи ДП "Документ" у Польщі на новорічні свята: графік

Сервіс "Документ" працює у кількох містах Польщі. У структурі українці можуть оформити різні важливі документи, зокрема паспорт та закордонний паспорт.

Відокремлені підрозділи "Паспортний сервіс" ДП "Документ" у Польщі на період новорічних свят працюватимуть за окремим графіком. Дізнайтесь докладніше про графік роботи сервісу під час зимових свят.

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