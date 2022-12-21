Як працюватимуть підрозділи ДП "Документ" у Польщі на новорічні свята: графік

21 грудня 2022, 09:30
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Джерело:

сайт ДП "Документ"

Сервіс "Документ" працює у кількох містах Польщі. У структурі українці можуть оформити різні важливі документи, зокрема паспорт та закордонний паспорт.

Відокремлені підрозділи "Паспортний сервіс" ДП "Документ" у Польщі на період новорічних свят працюватимуть за окремим графіком. Дізнайтесь докладніше про графік роботи сервісу під час зимових свят.

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Графік виглядатиме так:

  • 19.12 – 24.12 – звичайний режим роботи;
  • 25.12 – вихідний день;
  • 26.12 – вихідний день;
  • 27.12 - 30.12 – звичайний режим роботи;
  • 31.12 – вихідний день;
  • 01.01 – вихідний день;
  • 02.01 – 05.01 – звичайний режим роботи;
  • 06.01 – вихідний день;
  • 07.01 – вихідний день;
  • 08.01 – вихідний день.

З 9 січня 2023 року "Паспортний сервіс" продовжить роботу у звичайному режимі.

Як відомо, у ДП "Документ" громадяни України можуть оформити закордонні паспорти та ID-картки, обміняти посвідчення водія та оформити страховку.

Де розташовані установи ДП "Документ" у Польщі

Відокремлені підрозділи ДП "Документ" у Польщі працюють у 4-х містах: Варшаві, Вроцлаві, Кракові і Гданську. Ось адреси кожного з них:
  • Варшава: al. Jerozolimskie 179, поверх +2 в ТЦ "Blue City";
  • Вроцлав: Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117;
  • Краків: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154;
  • Гданськ: Chelm. Shopping center, ul. Cienista 30, 80-046.
Автор: Марта Касіянчук