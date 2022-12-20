Так, увечері 24 грудня поляки святкують Вігілію, тобто Святвечір. Наступного дня – Різдво, а 26-го грудня – День святого Стефана.

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Коли у Польщі не працюватимуть магазини на Різдво

У Польщі 25 та 26 грудня – вихідні дні. Вігілія не вважається вихідним днем, проте робочі години встановлює роботодавець. Відтак, найближчої неділі та понеділка (25 – 26 грудня) магазини в Польщі будуть закриті, а в суботу (24 грудня) працюватимуть за скороченим графіком.

У Вігілію закон дозволяє працювати великим мережевим магазинам та торговим центрам лише до 14 годин. Але багато точок встановлюють свій графік і можуть закритися раніше. Магазини мережі Lidl, наприклад, будуть відкриті до 12:30. Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Net та Tesco працюватимуть до 13:00, а Dino – до 14:00.

Час роботи невеликих магазинів (Żabka, Carrefour Express тощо) залежить від власників конкретних торгових точок і може бути продовжено. Після 14 години можуть бути відкриті також аптеки, флористичні магазини, АЗС та точки, де продаються квитки на громадський транспорт.

Тож якщо ви святкуєте Різдво в Польщі і ще не все встигли придбати до різдвяного столу – поспішіть з закупами.