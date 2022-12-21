Обособленные подразделения "Паспортный сервис" ГП "Документ" в Польше на период новогодних праздников будут работать по отдельному графику. Узнайте подробнее о графике работы сервиса во время зимних праздников.
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График будет выглядеть так:
- 19.12 – 24.12 – обычный режим работы;
- 25.12 – выходной день;
- 26.12 – выходной день;
- 27.12 – 30.12 – обычный режим работы;
- 31.12 – выходной день;
- 01.01 – выходной день;
- 02.01 – 05.01 – обычный режим работы;
- 06.01 – выходной день;
- 07.01 – выходной день;
- 08.01 – выходной день.
С 9 января 2023 года "Паспортный сервис" продолжит работу в обычном режиме.
Как известно, в ГП "Документ" граждане Украины могут оформить загранпаспорта и ID-карты, обменять водительские права и оформить страховку.
Где расположены учреждения ГП "Документ" в Польше
Обособленные подразделения ГП "Документ" в Польше работают в 4-х городах: Варшаве, Вроцлаве, Кракове и Гданьске. Вот адреса каждого из них:
- Варшава: Jerozolimskie 179, этаж +2 в ТЦ "Blue City";
- Вроцлав: Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117;
- Краков: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154;
- Гданьск: Chelm. Shopping center, ул. Cienista 30, 80-046.