Відокремлені підрозділи "Паспортний сервіс" ДП "Документ" у Польщі на період новорічних свят працюватимуть за окремим графіком. Дізнайтесь докладніше про графік роботи сервісу під час зимових свят.
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Графік виглядатиме так:
- 19.12 – 24.12 – звичайний режим роботи;
- 25.12 – вихідний день;
- 26.12 – вихідний день;
- 27.12 - 30.12 – звичайний режим роботи;
- 31.12 – вихідний день;
- 01.01 – вихідний день;
- 02.01 – 05.01 – звичайний режим роботи;
- 06.01 – вихідний день;
- 07.01 – вихідний день;
- 08.01 – вихідний день.
З 9 січня 2023 року "Паспортний сервіс" продовжить роботу у звичайному режимі.
Як відомо, у ДП "Документ" громадяни України можуть оформити закордонні паспорти та ID-картки, обміняти посвідчення водія та оформити страховку.
Де розташовані установи ДП "Документ" у Польщі
Відокремлені підрозділи ДП "Документ" у Польщі працюють у 4-х містах: Варшаві, Вроцлаві, Кракові і Гданську. Ось адреси кожного з них:
- Варшава: al. Jerozolimskie 179, поверх +2 в ТЦ "Blue City";
- Вроцлав: Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117;
- Краків: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154;
- Гданськ: Chelm. Shopping center, ul. Cienista 30, 80-046.