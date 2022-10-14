Зокрема, вони так і не змогли здійснити заплановані польоти. Втім, вони можуть повернути кошти за невикористані квитки. Очевидно, що в сьогоднішній ситуації ці кошти зайвими не будуть.

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Слід зауважити, що повертають кошти лише іноземні авіакомпанії. Оскільки українські авіалінії стикнулися із війною особисто, то квитки за скасовані рейси здати не можна. При цьому наші авіаперевізники запевнили, що після закінчення війни посадкові документи можна буде використати.

Які авіалінії повертають гроші

Lufthansa

Turkish Airlines

Air France

KLM

LOТ

Тож, щоб отримати повернення коштів слід:

Дізнатися чи офіційно скасовано ваш рейс;

Якщо було офіційне скасування, то подайте заявку на повернення вартості квитка.

Порада: не погоджуйтеся переносити дату рейсу, адже, на жаль, наразі не відомо, коли в Україні відновлять авіасполучення з іншими країнами.

До слова, якщо авіакомпанія вказувала вартість квитків у гривневому еквіваленті, то повернення буде здійснено в цій валюті. Водночас через зростання курсу долара сума в валютному еквіваленті буде меншою.