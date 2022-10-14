Как вернуть средства за билеты с отмененных после 24 февраля авиарейсов

В частности, они так и не смогли совершить запланированные полеты. Впрочем, они могут вернуть деньги за неиспользованные билеты. Очевидно, что в сегодняшней ситуации эти средства не будут лишними.

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Следует заметить, что возвращают средства только иностранные авиакомпании. Поскольку украинские авиалинии столкнулись с войной лично, билеты за отмененные рейсы сдать нельзя. При этом наши авиаперевозчики заверили, что после войны посадочные документы можно будет использовать.

Какие авиалинии возвращают деньги

  • Lufthansa
  • Turkish Airlines
  • Air France
  • KLM
  • LOТ

Для того чтобы получить возврат средств, следует:

  • Узнайте, официально ли отменен ваш рейс;
  • Если была официальная отмена, то подайте заявку на возврат стоимости билета.

К слову, если авиакомпания указывала стоимость билетов в гривневом эквиваленте, то возврат будет произведен в этой валюте. В то же время из-за роста курса доллара сумма в валютном эквиваленте будет меньше.