Как вернуть средства за билеты с отмененных после 24 февраля авиарейсов
В частности, они так и не смогли совершить запланированные полеты. Впрочем, они могут вернуть деньги за неиспользованные билеты. Очевидно, что в сегодняшней ситуации эти средства не будут лишними.
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Следует заметить, что возвращают средства только иностранные авиакомпании. Поскольку украинские авиалинии столкнулись с войной лично, билеты за отмененные рейсы сдать нельзя. При этом наши авиаперевозчики заверили, что после войны посадочные документы можно будет использовать.
Какие авиалинии возвращают деньги
- Lufthansa
- Turkish Airlines
- Air France
- KLM
- LOТ
Для того чтобы получить возврат средств, следует:
- Узнайте, официально ли отменен ваш рейс;
- Если была официальная отмена, то подайте заявку на возврат стоимости билета.
К слову, если авиакомпания указывала стоимость билетов в гривневом эквиваленте, то возврат будет произведен в этой валюте. В то же время из-за роста курса доллара сумма в валютном эквиваленте будет меньше.