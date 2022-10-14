Как вернуть средства за билеты с отмененных после 24 февраля авиарейсов

В частности, они так и не смогли совершить запланированные полеты. Впрочем, они могут вернуть деньги за неиспользованные билеты. Очевидно, что в сегодняшней ситуации эти средства не будут лишними.

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Следует заметить, что возвращают средства только иностранные авиакомпании. Поскольку украинские авиалинии столкнулись с войной лично, билеты за отмененные рейсы сдать нельзя. При этом наши авиаперевозчики заверили, что после войны посадочные документы можно будет использовать.

Какие авиалинии возвращают деньги

Lufthansa

Turkish Airlines

Air France

KLM

LOТ

Для того чтобы получить возврат средств, следует:

Узнайте, официально ли отменен ваш рейс;

Если была официальная отмена, то подайте заявку на возврат стоимости билета.

Совет: не соглашайтесь переносить дату рейса, ведь, к сожалению, пока неизвестно, когда в Украине возобновят авиасообщение с другими странами.

К слову, если авиакомпания указывала стоимость билетов в гривневом эквиваленте, то возврат будет произведен в этой валюте. В то же время из-за роста курса доллара сумма в валютном эквиваленте будет меньше.