До слова, змін зазнала і система онлайн-бронювання Virgin Atlantic. Відтепер клієнти можуть обирати гендерно-нейтральні звернення.

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Згідно з попередніми правилами "гендерної уніформи", чоловіки повинні були носити бордові костюми зі штанами, а жінки – класичні червоні спідниці та піджаки. У 2019 році авіакомпанія скасувала суворі правила макіяжу, тоді і жінкам-членам екіпажу також дозволили вдягати штани.



Попередня уніформа для екіпажів літаків Virgin Atlantic / Фото thesun.co.uk

Ще авіакомпанія мільярдера Річарда Бренсона надала можливість персоналу та пасажирам авіарейсів обирати значки із займенниками тієї статі, згідно з якою вони б хотіли, щоб до них зверталися.

Крім того, у травні 2022 року Virgin Atlantic стала першою великою глобальною авіакомпанією, яка дозволила персоналу демонструвати татуювання.

Може зацікавити: аеропорт Амстердама "Схіпгол" закликав авіакомпанії скасовувати рейси. Все через багатогодинні черги та брак персоналу. Водночас летовище заявило, що готове платити по 350 євро за кожен анульований квиток. Такі заходи коштуватимуть "Схіпголу" від мільйона євро на день і триватимуть до тих пір, доки черги не зменшаться.