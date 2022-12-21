Поляків запитали, як вони сприймають українців через 9 місяців війни: що показало опитування
Джерело:polskieradio.pl
Війна в Україні зміцнила стосунки між поляками та українцями. Ставлення громадян Польщі до наших було позитивним і до повномасштабного вторгнення, але після її початку рівень сприйняття їхньої близькості зріс.
Як поляки сприймають українців через 9 місяців війни
Поляки вважають українців схожими на себе і готові навіть стати родичами. Про це свідчить дослідження, опубліковане у квартальнику "Наука" Польської академії наук.
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Проведене опитування показує, що більшість поляків прийняли б людину з України як:
- колегу по роботі – 94% респондентів;
- сусіда – 92% опитаних;
- члена сім'ї – 92%.
Середній рівень сприйняття українців не змінився – він залишається на такому ж високому рівні.
Автори дослідження також запитали, чи сприймають поляки українців подібними до себе. Виявилося, що різниця між двома народами сприймається так:
- схожі – 54%;
- дуже схожі – 23%;
- ідентичні – 4%;
- інакші – 17%.
Аналіз показав, що бідніші люди мали більш скептичне ставлення до біженців з України. Дещо меншою мірою сприймали українців у своєму середовищі люди більш правих поглядів.
Автори зазначили, що на позитивне ставлення до наших громадян вплинули часті контакти та повага до нації, яка захищає свою свободу.
Як щодо допомоги?
Дослідження показало, що у перші місяці повномасштабної війни найчастіше видами наданої допомоги були матеріальна (58% респондентів), фінансова (54% респондентів) та державна допомога, що виражалася в висловлення підтримки онлайн (46% респондентів). Понад 15% респондентів залучалися до волонтерської роботи для українців і майже 6% надали біженцям притулок у своїй квартирі.
Люди, які знали особисто до початку війни в Україні когось з українців, частіше допомагали біженцям, ніж люди, які нікого не знали. Частіше долучались до допомоги жінки, ніж чоловіки, люди з вищим рівнем освіти та кращим матеріальним станом.