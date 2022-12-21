Как поляки воспринимают украинцев через 9 месяцев войны

Поляки считают украинцев похожими на себя и готовы стать родственниками. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в ежеквартальном журнале "Наука" Польской академии наук.

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Проведенный опрос показывает, что большинство поляков приняли бы человека из Украины как:

коллегу по работе – 94% респондентов;

соседа – 92% опрошенных;

члена семьи – 92%.

Средний уровень восприятия украинцев не изменился – он остается на таком же высоком уровне.

Авторы исследования также спросили, воспринимают ли поляки украинцев подобными себе. Оказалось, что разница между двумя народами воспринимается так:

похожие – 54%;

очень похожие – 23%;

идентичны – 4%;

другие – 17%.

Анализ показал, что более бедные люди имели более скептическое отношение к беженцам из Украины. Несколько меньше воспринимали украинцев в своей среде люди более правых взглядов.

Авторы отметили, что на позитивное отношение к нашим гражданам повлияли частые контакты и уважение нации, защищающей свою свободу.

Как насчет помощи?

Исследование показало, что в первые месяцы полномасштабной войны чаще всего видами оказанной помощи были материальная (58% респондентов), финансовая (54% респондентов) и государственная помощь, выражавшаяся в выражении поддержки онлайн (46% респондентов). Более 15% респондентов привлекались к волонтерской работе для украинцев и почти 6% предоставили беженцам убежище в своей квартире.

Люди, знавшие лично до начала войны в Украине кого-то из украинцев, чаще помогали беженцам, чем люди, никого не знавшие. Чаще приобщались к помощи женщины, чем мужчины, люди с более высоким уровнем образования и лучшим материальным состоянием.