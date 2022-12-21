Як поляки сприймають українців через 9 місяців війни

Поляки вважають українців схожими на себе і готові навіть стати родичами. Про це свідчить дослідження, опубліковане у квартальнику "Наука" Польської академії наук.

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Проведене опитування показує, що більшість поляків прийняли б людину з України як:

колегу по роботі – 94% респондентів;

сусіда – 92% опитаних;

члена сім'ї – 92%.

Середній рівень сприйняття українців не змінився – він залишається на такому ж високому рівні.

Автори дослідження також запитали, чи сприймають поляки українців подібними до себе. Виявилося, що різниця між двома народами сприймається так: