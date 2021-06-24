Оскільки сезонні роботи у розпалі, то польські агенції праці організовано привозять тисячі робітників з України. Тому рішення влади ставить їх у дуже складні умови. Та в польському уряді переконані, що такі дії повинні уберегти поляків від нових і більш заразних штамів коронавірусу, зокрема так званого "індійського" штаму.

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Як діятимуть агенції з працевлаштування

Операційний директор польської агенції з працевлаштування EWL Group Рафал Мруз повідомив, що компанія терміново перейшла у кризовий режим роботи для забезпечення можливостей відбуття карантину для своїх працівників.

Агентства праці були шоковані таким рішенням. Ми не були готовими до цього. У компанії одразу було створено кризовий штаб, аби вирішити питання з розміщенням на десятиденний карантин кількасот працівників з України, які мають приїхати у четвер і п'ятницю,

– розповів Рафал Мруз.

Операційний директор популярної польської агенції працевлаштування запевнив, що трудових мігрантів забезпечать місцями для проходження карантину, продуктами та усім необхідним. Крім того, агенції з працевлаштування й українські працівники можуть сподіватися на швидке звільнення від карантину в результаті отримання негативного тесту на COVID-19.

Як діятимуть пункти вакцинації

Оскільки щеплені від коронавірусу особи мають переваги, то у медичному центрі "Медик", яке з початку червня вакцинує українців поблизу кордону з Україною, повідомили про намір продовжити щеплення українців у тестовому режимі. Це буде відбуватися у двох місцях: поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині" та в пункті обслуговування пасажирів "Замєхув", що неподалік пункту пропуску "Корчова – Краківець".

При цьому тестування та вакцинацію проти COVID-19 поблизу пунктів пропуску "Дорогуськ – Ягодин" та "Гребенне – Рава-Руська" зараз тимчасово припинили.

Нагадуємо: від опівночі, 24 червня, Польща запровадила обов'язковий карантин для осіб, які приїжджатимуть до країни з-за меж ЄС. Від нього можуть звільнити після семи днів карантину та отримання негативного тесту на COVID-19. Від цієї умови є звільненими ті люди, які пройшли повну вакцинацію препаратами, схваленими ВООЗ, та діти до 12 років, які перебувають під наглядом щеплених батьків.