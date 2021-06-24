Поскольку сезонные работы в разгаре, то польские агентства труда организовано привозят тысячи рабочих из Украины. Поэтому решение властей ставит их в очень сложные условия. Но в польском правительстве убеждены, что такие действия должны уберечь поляков от новых и более заразных штаммов коронавируса, в частности так называемого "индийского" штамма.

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Как будут действовать агентства по трудоустройству

Операционный директор польского агентства по трудоустройству EWL Group Рафал Мруз сообщил, что компания срочно перешла в кризисный режим работы для обеспечения возможностей отбытия карантина для своих работников.

Агентства труда были шокированы таким решением. Мы не были готовы к этому. В компании сразу был создан кризисный штаб, чтобы решить вопрос с размещением на десятидневный карантин нескольких сотен работников из Украины, котор ы е должны приехать в четверг и пятницу,

– рассказал Рафал Мруз.

Операционный директор популярного польского агентства по трудоустройству заверил, что трудовых мигрантов обеспечат местами для прохождения карантина, продуктами и всем необходимым. Кроме того, агентства по трудоустройству и украинские работники могут надеяться на скорое освобождение от карантина в результате получения негативного теста на COVID-19.

Как будут действовать пункты вакцинации

Поскольку привитые от коронавируса лица имеют преимущества, то в медицинском центре "Медик" , которое с начала июня вакцинирует украинцев вблизи границы с Украиной, сообщили о намерении продолжить прививки для украинцев в тестовом режиме. Это будет происходить в двух местах: вблизи пункта пропуска "Медика – Шегини" и в пункте обслуживания пассажиров "Замехув", что неподалеку пункта пропуска "Корчева – Краковец".

При этом тестирование и вакцинацию против COVID-19 вблизи пунктов пропуска "Дорогуск – Ягодин" и "Гребенное – Рава-Русская" сейчас временно прекратили.