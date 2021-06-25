Як у Польщі послухати радіоновини українською мовою

25 червня 2021 , 09:00
Читать новость на русском

Джерело:

Polskie Radio

Polskie Radio розпочало ефіри українською мовою у рамках нового сезону культурної програми "Літо з радіо". Тож українці в Польщі з 21 червня мають змогу дізнаватися новини рідною мовою.

Сам проєкт "Літо з радіо" має розважальний характер. Це поєднання конкурсів, радіовистав, а також туристичні хіт-паради найцікавіших місць у Польщі.

Цікаво Поспішала на літак у день вручення диплома: як українка знайшла щастя у Вільнюсі

Коли звучатимуть новини українською мовою

Щодня о 9, 10 та 11 годині за варшавським часом після випуску новин польською мовою слухачі зможуть дізнатися новини іноземними мовами, а саме англійською, німецькою та українською.

Новини українською готують до ефіру та озвучують такі журналісти Української служби вищезгаданого радіо:

  • Тарас Андрухович; 
  • Антон Марчинський;
  • Маряна Кріль.
Вперше польська програма "Літо з радіо" вийшла в ефір ще у 1971 році. Тоді автори не робили ставку на її успішність і не вважали проєкт довготривалим. Втім, "Літо з радіо" продовжує розважати слухачів на першому каналу Polskie Radio.

 

Автор: Орися Біленька