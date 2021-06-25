Сам проект "Лето с радио" имеет развлекательный характер. Это сочетание конкурсов, радиоспектаклей, а также туристические хит-парады самых интересных мест в Польше.

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Когда будут звучать новости на украинском языке

Ежедневно в 9, 10 и 11 часов по варшавскому времени после выпуска новостей на польском языке слушатели смогут узнать новости на иностранными языками, а именно на английском, немецком и украинском .

Новости на украинском готовят к эфиру и озвучивают такие журналисты Украинской службы вышеупомянутого радио:

Тарас Андрухович;

Антон Марчинский;

Марьяна Криль.