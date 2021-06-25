Сам проєкт "Літо з радіо" має розважальний характер. Це поєднання конкурсів, радіовистав, а також туристичні хіт-паради найцікавіших місць у Польщі.

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Коли звучатимуть новини українською мовою

Щодня о 9, 10 та 11 годині за варшавським часом після випуску новин польською мовою слухачі зможуть дізнатися новини іноземними мовами, а саме англійською, німецькою та українською.

Новини українською готують до ефіру та озвучують такі журналісти Української служби вищезгаданого радіо:

  • Тарас Андрухович; 
  • Антон Марчинський;
  • Маряна Кріль.

 