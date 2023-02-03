Правила перевезення дітей в машині, які діють в Польщі у 2023 році

У Польщі внесли деякі зміни до Закону про дорожній рух. Тож наголошуємо на важливих нюансах, які варто знати батькам, аби уникнути штрафів та гарантувати безпеку наймолодшим пасажирам в авто.

Так, згідно з чинними правилами, навіть 17-річний підліток повинен користуватися автокріслом під час поїздки в автомобілі, якщо його зріст не перевищує 150 сантиметрів. І хоча багатьом такий закон може видатися абсурдним, але його дотримання може врятувати життя. То як належним чином захистити дитину під час руху на власному авто в Польщі? Ось кілька основних норми, які діють у 2023 році.

Читайте також Bürgergeld у Німеччині: які нюанси варто знати про майно та дохід

Як безпечно перевозити дітей в авто у Польщі

Після внесення змін до Закону про дорожній рух було скасовано вікове обмеження дитини (12 років), що звільнило батьків від обов’язку перевозити підлітка в автокріслі. Згідно з діючими правилами, усі діти зростом до 150 сантиметрів повинні користуватися автокріслом, навіть до повноліття.

Діти, що вищі за 150 сантиметрів можуть сидіти на задньому сидінні пристебнуті ременем безпеки.

Коли дітям дозволено їздити без автокрісла

Якщо в авто перебувають троє та більше дітей, і в ньому недостатньо місця, щоб закріпити автокрісла для кожного. Тоді можна перевозити 1 дитину від 3 років без автокрісла.

Батьки мають спеціальний висновок від лікаря, який свідчить, що крісло завдасть шкоди здоров'ю дитини.

Якщо через параметри дитини неможливо використання відповідного пристрою.

Штраф за перевезення дитини без спеціального крісла, або, якщо цей пристрій закріплено з порушенням вимог – 300 злотих. До речі, зобов'язання перевозити дитину в автокріслі не поширюється на польське таксі.