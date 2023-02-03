Так, згідно з чинними правилами, навіть 17-річний підліток повинен користуватися автокріслом під час поїздки в автомобілі, якщо його зріст не перевищує 150 сантиметрів. І хоча багатьом такий закон може видатися абсурдним, але його дотримання може врятувати життя. То як належним чином захистити дитину під час руху на власному авто в Польщі? Ось кілька основних норми, які діють у 2023 році.
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Як безпечно перевозити дітей в авто у Польщі
- Після внесення змін до Закону про дорожній рух було скасовано вікове обмеження дитини (12 років), що звільнило батьків від обов’язку перевозити підлітка в автокріслі. Згідно з діючими правилами, усі діти зростом до 150 сантиметрів повинні користуватися автокріслом, навіть до повноліття.
- Діти, що вищі за 150 сантиметрів можуть сидіти на задньому сидінні пристебнуті ременем безпеки.
Коли дітям дозволено їздити без автокрісла
- Якщо в авто перебувають троє та більше дітей, і в ньому недостатньо місця, щоб закріпити автокрісла для кожного. Тоді можна перевозити 1 дитину від 3 років без автокрісла.
- Батьки мають спеціальний висновок від лікаря, який свідчить, що крісло завдасть шкоди здоров'ю дитини.
- Якщо через параметри дитини неможливо використання відповідного пристрою.
Штраф за перевезення дитини без спеціального крісла, або, якщо цей пристрій закріплено з порушенням вимог – 300 злотих. До речі, зобов'язання перевозити дитину в автокріслі не поширюється на польське таксі.