Так, согласно действующим правилам даже 17-летний подросток должен пользоваться автокреслом во время поездки в автомобиле, если его рост не превышает 150 сантиметров. И хотя многим такой закон может показаться абсурдным, его соблюдение может спасти жизнь. Так как же должным образом защитить ребенка во время движения на собственном авто в Польше? Вот несколько основных норм, действующих в 2023 году.

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Как безопасно перевозить детей в авто в Польше

После внесения изменений в Закон о дорожном движении было отменено возрастное ограничение ребенка (12 лет), что освободило родителей от обязанности перевозить подростка в автокресле. Согласно действующим правилам, все дети ростом до 150 сантиметров должны пользоваться автокреслом, даже до совершеннолетия.

Дети выше 150 сантиметров могут сидеть на заднем сиденье пристегнуты ремнем безопасности.

Когда детям разрешено ездить без автокресла

Если в авто находятся трое и больше детей, и в нем недостаточно места, чтобы закрепить автокресла для каждого. Тогда можно перевозить одного ребенка от 3 лет без автокресла.

Родители имеют специальное постановление от врача, которое свидетельствует, что кресло нанесет вред здоровью ребенка.

Если из-за параметров ребенка невозможно использовать соответствующее устройство.

Штраф за перевозку ребенка без специального кресла, или если это устройство закреплено с нарушением требований – 300 злотых. Кстати, обязательство перевозить ребенка в автокресле не распространяется на польское такси.