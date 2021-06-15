Відкриття ресторанів, масові заходи та очне навчання: підсумки карантинних послаблень у Польщі

Впровадивши низку ефективних заходів, спрямованих на вихід з коронавірусної кризи, Польща є чи не найвдалішим прикладом для інших країн, яку політику потрібно вести у галузі економіки, охорони здоров’я та прийнятті загальнодержавних рішень у складні та непередбачувані часи. Сьогодні республіка поступово повертається до звичного життя.

Вихід із ковідної ситуації у Польщі був нелегким, поетапним та триває й досі, однак вже перебуває на своїй завершальній стадії. Закордон 24 за підтримки партнера TransferGo розповідає про досвід подолання пандемії у сусідній країні.

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Статистика вакцинації у Польщі

Здорова нація потребує здорових рішень уряду. Відтак, у Польщі вирішили боротись із COVID-19 у кілька етапів. Вакцинувати населення проти хвороби у республіці почали ще 28 грудня 2020 року, і станом на 13 червня 2021 року загалом щепились понад 15 з половиною мільйонів осіб, майже 10 мільйонів з яких отримали другу дозу вакцини або ж взагалі її більше не потребують.

Всього у Польщі мешкає близько 38 мільйонів людей. Відтак,, що у порівнянні з іншими країнами є дуже хорошим показником та свідчить про серйозні кроки країни до вироблення

Нагадаємо, що окрім цього Польща почала вакцинувати на кордоні іноземців, які приїжджають до країни з метою працевлаштування. Зокрема на пункті пропуску "Шегині-Медика" отримати щеплення з 8 червня 2021 року можуть українці.

У Польщі повністю вакциновано понад чверть населення / Фото Pexels

Етапи послаблень карантинних обмежень у Польщі

Повернення до звичного життя у Польщі, а саме відкриття окремих видів закладів та послаблення обмежень, можна виокремити у декілька етапів. Перші серйозні кроки уряду на шляху до виходу з коронавірусної кризи розпочались 4 травня цього року, зокрема тоді діти молодших класів повернулись до очного навчання, й поступово відновлювали роботу мистецькі заклади.

Протягом місяця повернулась з небуття й спортивна галузь, скасували масочний режим на відкритому повітрі, за звичним графіком почали працювати кінотеатри, театри, салони краси тощо. Наприкінці травня всі учні повернулись до очного навчання. Серйозні послаблення обмежень торкнулись діяльності готельно-ресторанного бізнесу та туризму загалом.

Востаннє польський уряд оголосив про черговий пакет послаблень карантинних обмежень 6 червня. Згідно з ним, на сьогодні дозволено:

організація зустрічей та святкувань для максимум 150 осіб;

відкриття ярмарок, виставок, конференцій, а також ігрових кімнат з лімітом однієї особи на 15 квадратних метрів приміщення;

перевезення до 75% максимальної кількості пасажирів у громадському транспорті з дотриманням масочного режиму.

У Польщі поступово повертаються до звичного життя / Фото Pexels

У всіх випадках існуючі на сьогодні обмеження розповсюджуються на осіб, які не мають щеплення від коронавірусу. Провакциновані мешканці Польщі можуть підтвердити свій статус сертифікатом вакцинації, який республіка почала видавати з 1 червня.

Додамо, що з 26 червня у Польщі планують розпочати шостий етап послаблення карантинних обмежень, однак які саме ліміти буде скасовано – поки достеменно невідомо. Зокрема мовиться про можливість готелів та ресторанів приймати відвідувачів на 75% своїх потужностей та про відновлення роботи нічних клубів і дискотек.

До слова, тенденція добової захворюваності на COVID-19 у Польщі зменшується, й щодня фіксується лише в середньому близько 400 нових інфікувань.

Тенденція захворюваності на COVID-19 у Польщі знижується / Фото Pexels

Вплив пандемії на ринок праці

З настанням карантинних послаблень, відкриттям більшості галузей готельно-ресторанного бізнесу та туризму загалом, у Польщі виникла нова проблема – нестача робочих рук.

Багато вакансій закривали трудові мігранти з України, однак цьогоріч достатньо робочої сили з нашої країни польські працедавці так і не отримали, адже влітку з’явилась ще й нагальна потреба у сезонних працівниках.

Через це польська влада почала вживати заходів, які б спростили доступ іноземцям до місцевого ринку. Зокрема планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу, скоротити час, необхідний для обробки та видачі таких документів, а також прибрати зайві формальності.

Тому зараз Польща, можна сказати, буквально чекає на українських працівників з розпростертими обіймами.

Польські роботодавці чекають на працівників з України / Фото Pexels

Разом з тим, попри скарги польських роботодавців на нестачу українських працівників, від початку пандемії тенденція грошових переказів з-за кордону в Україну лише збільшилась.

Зокрема, згідно з даними компанії TransferGo, яка саме займається такими транзакціями, майже за ціле перше півріччя 2021 року українські трудові мігранти здійснили понад 1 мільйон грошових переказів на загальну суму більше ніж 200 мільйонів євро, і це на 25% більше, ніж минулого року, у першому півріччі 2020.

Найбільше коштів близьким та рідним в Україну наші земляки надсилали традиційно саме з Польщі.

Компанія TransferGo дбає як про фізичну, так і про фінансову безпеку своїх клієнтів та українських мігрантів загалом, зокрема регулярно складає та презентує різноманітні довідники та дає поради. Окрім цього, платформа надає фахову підтримку 9 мовами, в тому числі українською та російською.

Мабуть, саме тому сервісу довірились уже понад 2,5 мільйона користувачів по всьому світу.

Грошові перекази з сервісом TransferGo / Скриншот сайту TransferGo