Таша и Алекс с Кропивницкого переехали в Прагу в 2017 году. Несмотря на пандемию коронавируса, супруги заканчивают ремонт помещения, чтобы открыть заведение аутентичной украинской кухни.

Алексу предложили здесь интересный проект в области ИТ, поэтому они с женой и решили эмигрировать из Украины. За время жизни и работы в Праге, супруги неоднократно принимали в своем доме гостей из разных стран и угощали их украинскими вкусностями.

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Как возникла идея открыть заведение

В Чехии очень популярны "polevkarna" (суповници) – заведения, в которых подают первые блюда. Супругов вдохновил такой формат, и поскольку иностранным гостям всегда нравился Ташин борщ, они решили открыть свою "борщарню".

Украинский борщ идеально вписывается в такой формат с неисчерпаемым количеством вариаций – красный, зеленый, постный с черносливом и белыми грибами,

– рассказывает Алекс.

В меню кроме 3 видов борща супруги планируют добавить и несколько других традиционных украинских блюд:

пирожки;

голубцы;

вареники.

Из напитков будет квас и крафтовое пиво из Чехии и Украины, а также узвар.

Алекс и Таша отмечают, что подача блюд и интерьер заведения будут современными, без кувшинов, вышитых полотенец или шаровар.

Как будут подавать блюда в украинском заведении в Праге / Фото "Портал українців Чехії"

На какой стадии открытия заведение

Помещение для будущего бистро супруги нашли в центральном районе Праги – Винограды. Для гостей это будет идеальной локацией, однако само помещение было очень запущено и требовало капитального ремонта.

Таша и Алекс уже почти полностью оборудовали кухню будущего заведения, сделали ремонт туалета, заменили электрическую сеть и водопровод.

Кроме этого, к созданию уюта в бистро супруги пригласили талантливую украинскую художницу.

Помещение кухни до и после ремонта / Фото "Портал українців Чехії"

Что еще осталось сделать

Супруги заранее просчитали свои возможности и понимали, что сделать с заброшенного помещения уютное бистро будет сложно.

После двух месяцев ремонта они решили, что могут приобщиться финансовой поддержкой всех неравнодушных. Таша и Алекс начали краудфандинговую компанию по сбору средств для будущего украинского заведения.

Сейчас осталось найти деньги на следующее:

новая проводка для хорошей вентиляции – 150 000 крон (4 400 евро);

приобрести вентиляторы и поглотители шума – 140 000 крон (5 400 евро);

ремонт главного зала – до 220 000 крон (8 500 евро);

замена вывески и входной двери – 65 000 крон (2 500 евро);

холодильные камеры и конвекторная печь – до 160 000 крон (6 200 евро).

Хотя супруги и не являются рестораторами, ведь Алекс работает в области ИТ, а Таша когда-то занималась менеджментом и продажами, они все равно уверены в успехе своего замысла.

Пандемия скоро закончится, а если и нет – множество чешских плевкарень успешно работают на вынос. Мы не люксовый ресторан, мы – гибкие и вполне готовы к вызовам ковидной ситуации. Также мы знаем, что сможем приготовить борщ лучше, чем он представлен на местном рынке!

– отмечает Таша.

Супруги возле своего будущего заведения / Фото "Портал українців Чехії"