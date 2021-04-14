Українець Ігор Панченко вже близько двадцяти років працює інженером в компанії AeroVironmnent, що в Каліфорнії. Ця компанія має багаторічні контракти з Pentagon та NASA, для яких розробляє безпілотники. Однією з останніх розробок AeroVironmnent є вертоліт Ingenuity, який створили для дослідження поверхні Марса. Розповідаємо, який внесок у розробку цього пристрою зробив Ігор Панченко.

До США українець переїхав у 1999 році. Чоловік підтвердив свій диплом Київського авіаційного технікуму і здобув ступінь бакалавра з аерокосмонавтики. Хоч за час своєї роботи в AeroVironmnent, Ігор був залучений до розробки багатьох грандіозних проєктів, останньою своєю роботою над вертольотом Ingenuity він пишається найбільше.

Дізнавайтеся також "Я хотіла показати, що Україна є": як українка стала відомою художницею в США

Коли я бачу світлини поверхні Марсу, я відчуваю гордість, що я мав якийсь дотик до цього,

– розповідає Ігор Панченко.

Історія створення Ingenuity

Ігор Панченко розробляв: сонячну батарею, лопатки пропелерів і шшафт, а також вертикальний вал, на якому зібрані різні вузли та сполучення.

Чоловік розповів, що завдання було складним, адже вертоліт повинен відповідати тим перепадам температур, які існують на поверхні Марсу. Річ у тому, що атмосфера Марсу відрізняється від атмосфери Землі. Тиск біля поверхні Марсу є таким, як на висоті 35 кілометрів над Землею. Тож завданням команди інженерів і дизайнерів було змайструвати вертоліт, який буде літати у дуже розрідженій атмосфері.

Лопатки пропелерів Ingenuity, за словами інженерів, є набагато більші, ніж у типовому літальному апараті, який би робився для дослідження Землі. Лопаткам пропелерів також доводиться крутитися набагато швидше, ніж в атмосфері Землі.

Також пристрій мав бути потужним і легким водночас. Тож його вага становить лише кілограм і 800 грамів. Матеріали, які були використані: титан, берилій і алюміній.

Вертоліт обладнали двома камерами. Нижня використовується виключно для навігації. Передня – робить фотографії поверхні Марса.

Ingenuity керується штучним інтелектом. Вперше він побував на Марсі у лютому 2021 року.

Вертоліт Ingenuity, який досліджує поверхню Марса / Фото Голос Америки