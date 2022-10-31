Для отримання тимчасового захисту в Іспанії громадянам України необхідно пройти 5 етапів. Ділимося детальною інструкцією оформлення всіх документів безкоштовно та самостійно.

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Нові правила для українців

З жовтня тимчасовий захист не оформлюють за українським внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження. Якщо у вас немає закордонного паспорта, вам необхідно звернутися до консульства або посольства України і отримати документ, в якому зазначені ваші дані латиницею та ваша національність.

5 кроків оформлення тимчасового захисту в Іспанії

Запис на отримання тимчасового захисту

Необхідно зателефонувати за номером +34910474444 та призначити зустріч у потрібному вам місті. Усі оператори говорять українською. Попередньо приготуйте закордонний паспорт, адже для запису будуть потрібні ваші дані.

Основні центри тимчасового захисту розташовані в Мадриді, Барселоні, Аліканте та Малазі. Інформація про дату запису вам прийде в SMS.

Оформлення білого аркуша тимчасового захисту

Необхідно прийти до центру, до якого ви заздалегідь записалися. З собою треба мати закордонні паспорти, свідоцтва про народження дітей (бажано з перекладом на іспанську). Процедура складається із заповнення анкет, взяття відбитків пальців, присвоєння номера NIE, реєстрації номера соціального страхування (у деяких центрах на місці), фото та видачі білого аркуша. Орієнтуйтеся, що вся процедура займає 1 – 1,5 години.

Білий аркуш дає право працювати, дійсний рік, але не дає право подорожей.

Запис на запит карти резидента TIE

Після отримання білого аркуша за QR-кодом, який на ньому вказано, вам необхідно записатися на зустріч для подачі документів для TIE. Заздалегідь потрібно скачати з мережі та заповнити анкету EX-17, а також сплатити Tasa 790-012 (державне мито). У 2022 році воно становить 16,08 євро.

Записатися на зустріч онлайн не так легко, тому рекомендуємо пробувати вночі або рано-вранці. А ще дивіться і найближчі до вас передмістя.

Подання документів на TIE до поліції

Приходити в поліцію необхідно не пізніше зазначеного часу запису, який вам прийде на е-мейл. Документи, які ви повинні взяти з собою: закордонні паспорти, білі аркуші про тимчасовий захист, заповнені анкети, документ про сплату мита, кольорове фото на білому тлі розміром 32х26 міліметрів. Після подачі документів вам повідомляють, скільки чекати на видачу карти (приблизно 30 – 40 днів) і одразу видадуть аркуш Resguardo.

Отримання картки TIE

Залежно від центру видачі, вам можуть одразу призначити зустріч на отримання картки або її необхідно буде знову забронювати самостійно на сайті. При отриманні картки ви віддасте аркуш Resguardo, виданий у поліції, знову потрібно пред'явити закордонний паспорт, а ще у вас повторно візьмуть відбитки пальців. Картка TIE – ваш фінальний документ, термін її дії до 4 березня 2024 року, і з нею вже можна подорожувати та їздити в Україну.

Що дає тимчасовий захист в Іспанії українцям

Посвідку на проживання

Дозвіл на роботу

Соціальні пільги (юридичну, психологічну допомогу, соціальну підтримку, курси з вивчення мови тощо)

Охорона здоров'я

Освіта для дітей віком до 18 років на тих же умовах, що й для громадян Іспанії

Збільшення терміну дії українського посвідчення водія в Іспанії до 1 року.

Основні центри отримання тимчасового захисту та їхні адреси

Барселона

Av. Reina Mª Cristina, s/n Fira de Barcelona 08004, Павільйон 7

Мадрид

Carr. de Carabanchel a Aravaca, 91, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Аліканте

Avinguda de Jean Claude Combaldieu, s/n, 03008

Малага

Palacio de Ferias y Congresos

Av. de José Ortega y Gasset, 201

Зауважте! Оформлення тимчасового захисту в центрах допомоги у будні проводиться до 14:00. У вихідні дні там присутні лише представники Червоного хреста, які можуть допомогти з розміщенням. Весь процес оформлення в Іспанії займає зараз до 3 місяців, і ви можете зробити усе безкоштовно та самостійно. Не забувайте перевіряти на кожному кроці вказані особисті дані, аби не допустити помилки.