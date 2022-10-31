Для получения временной защиты в Испании гражданам Украины необходимо пройти 5 этапов. Делимся подробной инструкцией по оформлению всех документов бесплатно и самостоятельно.

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Новые правила для украинцев

С октября временную защиту не оформляют по украинскому внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Если у вас нет загранпаспорта, вам необходимо обратиться в консульство или посольство Украины и получить документ, в котором указаны ваши данные латиницей и ваша национальность.

5 шагов оформления временной защиты в Испании

Запись на получение временной защиты

Необходимо позвонить по телефону +34910474444 и назначить встречу в нужном городе. Все операторы говорят по-украински. Предварительно приготовьте загранпаспорт, ведь для записи потребуются ваши данные.

Основные центры временной защиты расположены в Мадриде, Барселоне, Аликанте и Малаге. Информация о дате записи вам придет в SMS.

Оформление белого листа временной защиты

Необходимо прийти в центр, в который вы заранее записались. С собой нужно иметь загранпаспорта, свидетельства о рождении детей (желательно с переводом на испанский). Процедура включает заполнение анкет, взятие отпечатков пальцев, присвоение номера NIE, регистрации номера социального страхования (в некоторых центрах на месте), фото и выдачи белого листа. Ориентируйтесь, что вся процедура занимает 1 – 1,5 часа.

Белый лист дает право работать, действительный год, но не дает право путешествий.

Запись на запрос карты резидента TIE

После получения белого листа по QR-коду, который на нем указан, вам необходимо записаться на встречу для подачи документов для TIE. Заранее нужно скачать из сети и заполнить анкету EX-17, а также оплатить Tasa 790-012 (государственная пошлина). В 2022 году она составляет 16,08 евро.

Записаться на встречу онлайн не так легко, поэтому рекомендуем пробовать ночью или ранним утром. А еще смотрите и ближайшие к вам пригороды.

Подача документов на TIE в полицию

Приходить в полицию необходимо не позднее указанного времени записи, которое вам придет на е-мейл. Документы, которые вы должны взять с собой: загранпаспорта, белые листы о временной защите, заполненные анкеты, документ об уплате пошлины, цветное фото на белом фоне размером 32х26 миллиметров. После подачи документов вам сообщают, сколько ждать выдачу карты (примерно 30 – 40 дней) и сразу выдадут лист Resguardo.

Получение карты TIE

В зависимости от центра выдачи вам могут сразу назначить встречу на получение карты или ее необходимо будет снова забронировать самостоятельно на сайте. При получении карты вы отдадите лист Resguardo, выданное в полиции, снова нужно предъявить загранпаспорт, а еще у вас повторно возьмут отпечатки пальцев. Карта TIE – ваш финальный документ, срок ее действия до 4 марта 2024 года, и с ним можно путешествовать и ездить в Украину.

Что дает временная защита в Испании украинцам

Вид на жительство

Разрешение на работу

Социальные льготы (юридическую, психологическую помощь, социальную поддержку, курсы по изучению языка и т.п.)

Здравоохранение

Образование для детей до 18 лет на тех же условиях, что и для граждан Испании

Увеличение срока действия украинского водительского удостоверения в Испании до 1 года.

Основные центры получения временной защиты и их адреса

Барселона

Av. Reina Mª Cristina, Fira de Barcelona 08004, Павильон 7

Мадрид

Carr. from Carabanchel to Aravaca, 91, 28223 Pozuelo de Alarcón, Мадрид

Аликанте

Avenue de Jean Claude Combaldieu, s/n , 03008

Малага

Palacio de Ferias y Congresos

Av. de José Ortega y Gasset, 201