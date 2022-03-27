У Польщі зараз діють багато осередків, де викладають польську. Проте, не всі мають змогу відвідувати мовні курси. Наприклад, для матерів, які приїжджають з малими дітьми, такий формат занять не є комфортним. На щастя, існують альтернативні способи вивчення іноземних мов.

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Як вчити польську дистанційно

Курсів та матеріалів, які дозволяють опанувати польську мову самостійно та з будь-якої зручної локації є багато. Пропонуємо звернути увагу на добірку безплатних:

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