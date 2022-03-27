В Польше сейчас действуют многие центры, где преподают польский. Однако, не все могут посещать языковые курсы. Например, для матерей, приезжающих с маленькими детьми, такой формат занятий не комфортен. К счастью, есть другие методы изучения иностранных языков.
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Как учить польский дистанционно
Курсов и материалов, которые позволяют овладеть польским языком самостоятельно и из любой удобной локации много. Предлагаем обратить внимание на подборку бесплатных:
- онлайн-вебинар от Tutlo;
- онлайн-курс от Instytut Lingvistyky;
- еженедельный субботний 1,5-часовой Zoom для начинающих;
- материалы для изучения польского от А1 до В1 (также есть аудиоверсия);
- канал на ютубе школы польского языка polski.online;
- канал на ютубе Центра славянских языков.
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