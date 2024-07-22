Шейла – соло-мандрівниця зі стажем. Вона наголошує, що подорожі значать для неї дуже багато, а життя – надто коротке, аби сидіти на одному місці.

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Шейла поділилася досвідом

Відважна Шейла вирішила не чекати того золотого моменту, коли зможе вирушити у мандрівку з рідними або друзями. Натомість вона звернулася до турагентів й обрала варіант соло-мандрівки. Для старту Шейла обрала італійську Тоскану. Востаннє вона була там ще у шкільні роки. Шейшла наголосила: вона могла б поїхати сама, без туроператора, однак тоді їй довелося б планувати все самостійно.



Шейла відкриває для себе світ / Daily Mail

Наступного разу Шейла вирушила до Канади. Зупинятися на цьому вона не планує.

Людям, які вагаються, Шейла зауважує: головне – наважитися зробити перший крок, а далі вже буде нереально уявити своє життя без мандрівок.

Ви познайомитеся з багатьма людьми, знайдете нових друзів, побачите нові місця, куди зазвичай не ходили б, тож сміливіше,

– наголосила вона.

Окрім того, Шейла додала, що наразі у неї заброньовані ще дві відпустки.