Шейла – соло-путешественница со стажем. Она отмечает, что путешествия значат для нее очень много, а жизнь – слишком короткая, чтобы сидеть на одном месте.

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Шейла поделилась опытом

Отважная Шейла решила не ждать того золотого момента, когда сможет отправиться в путешествие с родными или друзьями. Вместо этого она обратилась к турагентам и выбрала вариант соло-путешествия. Для старта Шейла выбрала итальянскую Тоскану. Последний раз она была там еще в школьные годы. Шейшла отметила: она могла бы поехать сама, без туроператора, однако тогда ей пришлось бы планировать все самостоятельно.



Шейла открывает для себя мир / Daily Mail

В следующий раз Шейла отправилась в Канаду. Останавливаться на этом она не планирует.

Людям, которые колеблются, Шейла замечает: главное – решиться сделать первый шаг, а дальше уже будет нереально представить свою жизнь без путешествий.

Вы познакомитесь со многими людьми, найдете новых друзей, увидите новые места, куда обычно не ходили бы, поэтому смелее,

– подчеркнула она.

Кроме того, Шейла добавила, что сейчас у нее забронированы еще два отпуска.