Як переїхати до Великої Британії: експерти відповіли на головні питання

Гідна оплата праці, багата культура, широкі можливості для кар'єрної реалізації – з цих причин чимало людей обирає Велику Британію, щоб розпочати там нове життя. Зважаючи на те, що кількість охочих переїхати до Об'єднаного Королівства зростає, міжнародна компанія TransferGo та імміграційна юридична компанія Stеrling Law провели прямий ефір, під час якого розглянули ключові питання щодо імміграції.

Як Brexit вплинув на міграційні процеси, візу якої категорії краще обрати для переїзду до Великої Британії та як унікальний довідник від TransferGo допомагає українцям перетворити мрію про імміграцію на реальність і швидше адаптуватись на новому місці, – читайте про це в матеріалі Закордон 24.

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Вплив Brexit

Юристи Stеrling Law Оксана Дем'янчук та Наталія Варагаш підтвердили: Brexit матиме наслідки для громадян європейських країн. Відповідно до зміненого законодавства, усі, хто не встиг виїхати до Великої Британії до 31 грудня 2020 року, зобов'язані подати документи на отримання робочої візи.

Європейці, що на зазначену дату вже перебували у Великій Британії, мають зареєструвати "попередній статус резидента" або отримати статус резидента до 30 червня 2021 року. Це підтвердить право їхнього проживання та праці в цій країні.