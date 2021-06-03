Как Brexit повлиял на миграционные процессы, визу какой категории лучше выбрать для переезда в Великобританию и как уникальный справочник от TransferGo помогает украинцам превратить мечту об иммиграции в реальность и быстрее адаптироваться на новом месте, – читайте об этом в материале Заграница 24.
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Влияние Brexit
Юристы Stеrling Law Оксана Демьянчук и Наталья Варагаш подтвердили: Brexit создает последствия для граждан европейских стран. В соответствии с измененным законодательством, все, кто не успел уехать в Великобритании до 31 декабря 2020 года, обязаны подать документы на получение рабочей визы.
Европейцы, которые на указанную дату уже находились в Великобритании, должны зарегистрировать "предыдущий статус резидента" или получить статус резидента до 30 июня 2021 года. Это подтвердит право их проживания и работы в этой стране.
Компания TransferGo инициировала прямой эфир с юристами, чтобы обсудить способы легализации украинцев в Великобритании / Скриншот с видео
Есть ли у граждан Украины другие возможности получить визу
Многие из клиентов TransferGo живут и работают в Польше, но ищут возможность переехать в более западную страну, в частности в Великобританию. Поэтому Юрий Синенький поинтересовался у юристов, проще ли таким украинцам получить визу.
Однозначного ответа на этот актуальный для многих украинских иммигрантов вопрос, к сожалению, нет. На решение о выдаче визы могут повлиять следующие факторы:
- посещал ли человек Великобританию раньше,
- жил ли там до 31 декабря 2021 года,
- имеет ли заключенный брак с британцем и тому подобное.
Наличие вида на жительство в Польше или любой другой стране ЕС не является преимуществом, а следовательно, не увеличивает шансов получить британскую визу.
Иммиграционное законодательство в Великобритании изменилось из-за Brexit / Фото Pexels
Как выбрать категорию визы
Из-за неправильно выбранной категории можно получить отказ в выдаче визы, поэтому к этому вопросу следует подойти очень ответственно. Желательно избегать отказов, ведь они портят иммиграционную историю.
Во время пандемии эксперты не советуют делать ставку на туристическую визу. Большинство заведений в Великобритании в настоящее время закрыты, поэтому в Home Office могут возникнуть сомнения относительно того, действительно ли человек собирается просто попутешествовать по стране.
Хорошие возможности открывают такие категории виз:
- Startup – для тех, кто планирует открыть в Великобритании собственное дело, но является в этом новичком;
- Innovator – для опытных бизнесменов, которые имеют инновационные идеи;
- Skill Worker – для работников, которых наняли на длительный период;
- Sole Representative – для лиц, планирующих работать в британском филиале компании, в которой сейчас работают.
Указанные визы выдаются на длительный срок, поэтому человек имеет шанс получить вид на жительство, а это – первый шаг к получению гражданства. Однако здесь есть нюансы:
- Все эти визы требуют подтверждения знания английского языка.
- Также претендент на визу должен доказать, что у него достаточно средств на счете, чтобы в определенное время вернуться домой.
- Получателям виз этой категории разрешается привезти с собой семью. Но тоже при условии подтверждения финансового достатка. Вы должны доказать, что способны финансово содержать тех членов семьи, которые будут жить с вами в Великобритании.
Для украинских специалистов: врачей, медсестер, учителей, инженеров – сегодня очень актуальна виза Skill Worker. Но она требует приглашения от работодателя. Юристы уверяют, что оформить его несложно, если у работодателя есть спонсорский сертификат. Если такого сертификата нет, получить его британская компания может, подав пакет необходимых документов, за 8 недель – или за два, если доплатить за срочность.
Хорошая новость для украинских студентов, обучающихся в Великобритании: с июля 2021 года перечень категорий виз пополнит Gradient Skill, которая дает вид на жительство в стране в течение 2 лет после окончания обучения.
Также существует виза Seasonal Worker – для сезонных работников. Получить ее в условиях пандемии труднее, но все-таки реально.
Эксперты советуют украинцам обратить внимание на визу Seasonal Worker / Фото Unsplash
С чего начать иммиграцию в Великобританию
Подготовку к переезду в Великобританию советуем начать с проверки подлинности паспорта, определения категории визы и изучения необходимой информации. А чтобы не тратить время на поиски нужных данных, воспользуйтесь бесплатным справочником для украинцев от TransferGo. Здесь подробно описано, как переехать в Великобританию и начать там легально работать.
Заметим, что TransferGo занимается денежными переводами с 33 европейских стран и Украина является одним из главных направлений работы компании. TransferGo заботится о том, чтобы украинцы могли легко, быстро и выгодно переводить средства из европейских стран. Кроме того, компания всячески помогает иммигрантам быстрее адаптироваться к новым условиям, в частности предоставляя им нужную информацию.
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