Как Brexit повлиял на миграционные процессы, визу какой категории лучше выбрать для переезда в Великобританию и как уникальный справочник от TransferGo помогает украинцам превратить мечту об иммиграции в реальность и быстрее адаптироваться на новом месте, – читайте об этом в материале Заграница 24 .

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Влияние Brexit

Юристы Stеrling Law Оксана Демьянчук и Наталья Варагаш подтвердили: Brexit создает последствия для граждан европейских стран. В соответствии с измененным законодательством, все, кто не успел уехать в Великобритании до 31 декабря 2020 года, обязаны подать документы на получение рабочей визы .

Европейцы, которые на указанную дату уже находились в Великобритании, должны зарегистрировать "предыдущий статус резидента" или получить статус резидента до 30 июня 2021 года. Это подтвердит право их проживания и работы в этой стране.