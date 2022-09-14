Переїзд до Іспанії: 12 способів легалізуватися в країні та перші важливі кроки по прибутті
14 вересня 2022 , 12:00Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Кабакової
Імміграція до Іспанії має свої складнощі та особливості. Розповідаємо про основні способи легалізуватися в країні та що потрібно зробити в першу чергу по приїзді.
Іспанія – популярний серед українців напрямок для імміграції, який багато хто обирає за клімат, відмінну екологію, багатокілометрові узбережжя із затишними пляжами, гідний рівень життя. І ви також задумувалися про переїзд до цієї теплої країни? Розповідаємо, як можна легалізуватися за кордоном та що варто взяти до уваги при переїзді.
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12 способів легалізуватися в Іспанії
- Посвідка на постійне проживання інвестора
- Посвідка на постійне проживання без права працювати
- Студентська резиденція
- Посвідка на постійне проживання на підставі шлюбу з громадянином / громадянкою Іспанії
- Посвідка на проживання через працевлаштування
- Статус біженця або оформлення тимчасового захисту
- Стартап віза
- Посвідка на постійне проживання для підприємців
- Посвідка на постійне проживання по осілості
- Посвідка на постійне проживання через возз'єднання сім'ї
- Посвідка на постійне проживання для громадян ЄС
- Посвідка на постійне проживання для висококваліфікованих працівників.
Що зробити в Іспанії по приїзду: 10 важливих перших кроків
- Купити місцеву сім-карту. Це дозволить вам бути на зв'язку і, як мінімум, ви не загубитеся в місті.
- Відкрити банківський рахунок. Це дозволить комфортно перебувати в Іспанії, адже тут основні витрати списуються з рахунку.
- Оформити страховку. Приватну чи державну – це дасть можливість користуватися медичними послугами. Майте на увазі, що стоматологія ніколи не включена.
- Винайняти житло в довгострокову оренду, щоб не платити втричі дорого за готелі.
- Прописатися в орендованому житлі, щоб мати первинну реєстрацію в Іспанії (empadronamiento).
- Влаштувати дітей до школи чи дитячого садка.
- Здати відбитки пальців у поліції на карту резидента.
- Отримати карти резидента.
- Оформити "numero de seguridad social" (номер платника податків).
- Купити собі carrito (візок для покупок) – це справжній іспанський досвід, адже можна ходити в магазин просто з ним, а не з пакетами.