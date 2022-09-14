Испания – популярное среди украинцев направление для иммиграции, которое многие выбирают за климат, отличную экологию, многокилометровые побережья с уютными пляжами, достойный уровень жизни . И вы тоже задумывались о переезде в эту теплую страну? Рассказываем, как можно легализоваться за границей и что следует принять во внимание при переезде.

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12 способов легализоваться в Испании

Вид на постоянное проживание инвестора

Вид на постоянное проживание без права работать

Студенческая резиденция

Вид на постоянное проживание на основании брака с гражданином / гражданкой Испании

Вид на жительство через трудоустройство

Статус беженца или оформление временной защиты

Стартап виза

Вид на постоянное проживание для предпринимателей

Вид на постоянное проживание по оседлости

Вид на постоянное проживание через воссоединение семьи

Вид на постоянное проживание для граждан ЕС

Вид на постоянное проживание для высококвалифицированных работников.

Что сделать в Испании по приезду: 10 важных первых шагов