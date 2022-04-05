На картинці показано, як перетнути кордон та отримати первинну допомогу. Українцям, які збираються в Угорщину, буде зручно видрукувати її чи зберегти зображення на телефон.

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Схематична інструкція для українців, які їдуть до Угорщини

В інструкції йдеться, що кордон біженцям можна перетнути з біометричним паспортом або іншим документом. У другому випадку перед митним контролем відбувається перевірка документів та впродовж 30 діб видається довідка про тимчасове перебування.

Для людей, які потребують додаткової допомоги, передбачені два варіанти:

У пунктах допомоги, розміщених поблизу кордону, організовано можливість для короткочасного відпочинку, харчування чи особистої гігієни. Якщо люди потребують допомоги з проживанням та добиранням до місця тимчасового перебування, то слід звернутися до представників генерального Управління з надзвичайних ситуацій, які забезпечують біженців транспортними послугами.

Процес перетину угорського кордону / Зображення Mukachevo.net