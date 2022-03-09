Так, уже понад 10 країн ЄС зробили для українців проїзд у міських та міжрегіональних потягах безкоштовним. Зібрали всю актуальну інформацію на сьогодні про те, як можна пересуватися Європою вільно тим, кому довелося рятуватися від війни за межами України.

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Усе, що вам потрібно – український паспорт. Він й забезпечить вам безкоштовний проїзд.

11 країн ЄС з безкоштовним залізничним транспортом

для українських біженців

Австрія

Можете безоплатно пересуватися Австрією, включаючи проїзд у муніципальному транспорті Відня.

Бельгія

Вільний проїзд поїздами SNCB в будь-який пункт призначення у Бельгії та за її межами. Для безкоштовного пересування швидкісними потягами TGV і Thalys підійдіть до міжнародної каси SNCB. Там вам видадуть спеціальний квиток. Аби сісти на поїзд Eurostar, зверніться до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

Угорщина

Безкоштовний проїзд поїздами MAV-START по всій території країни.

Грузія

Українські біженці можуть вільно пересуватися по усіх маршрутах.

Німеччина

Перевізник Deutche Bahn не бере оплату з українців у поїздах дальнього сполучення з Польщею.

Нідерланди

Українці можуть безплатно отримати денний квиток на будь-який поїзд. Він дійсний 24 години.

Польща

Внутрішні перевезення здійснюються другим класом в поїздах категорії економ TLK і IC PKP Intercity. Перед посадкою слід взяти безкоштовний квиток на касі чи в кондуктора. Крім цього, у громадському транспорті Варшави українцям також не потрібно платити.

Словаччина

Безкоштовними перевезеннями займається залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) та автобусний оператор Slovak Lines.

Фінляндія

Безоплатно скористатися можна фінським залізничним перевізником VR.

Франція

У поїздах SNFC безкоштовний проїзд.

Чехія

Знаменитий Leo Express та CD возять українських біженців безкоштовно. CD виконує також гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.

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