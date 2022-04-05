На картинке показано, как пересечь границу и получить первоначальную помощь. Украинцам, которые собираются в Венгрию, будет удобно распечатать или сохранить изображение на телефон.

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Схематическая инструкция для украинцев, едущих в Венгрию

В инструкции говорится, что границу беженцам можно пересечь с биометрическим паспортом или другим документом. Во втором случае перед таможенным контролем проходит проверка документов и в течение 30 суток выдается справка о временном пребывании.

Для людей, нуждающихся в дополнительной помощи, предусмотрены два варианта:

В пунктах помощи, расположенных вблизи границы, организована возможность для кратковременного отдыха, питания или личной гигиены. Если люди нуждаются в помощи с проживанием и добиранием к месту временного пребывания, следует обратиться к представителям генерального Управления по чрезвычайным ситуациям, которые обеспечивают беженцев транспортными услугами.