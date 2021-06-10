Свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Про це зазначили у МОЗ України.

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На що слід звернути увагу

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати одразу після другого щеплення або пізніше. У другому випадку свідоцтво заповнять на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я. За запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію має задовольняти такі вимоги:

бути заповненим англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;

містити персональні дані пацієнта, при цьому прізвище та ім'я має бути записаним так само як у закордонному паспорті громадянина;

повідомляти інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);

мати офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря;

бути підписаним пацієнтом або його уповноваженим представником.