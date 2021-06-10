Свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача . Об этом отметили в Минздраве Украины.

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На что следует обратить внимание

Международное свидетельство о вакцинации можно получить сразу после второй прививки или позже. Во втором случае свидетельство заполнят на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения. По запросу человека заведение должно напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.

Международное свидетельство о вакцинации должно удовлетворять следующие требования:

быть заполненным на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке;

заполненным содержать персональные данные пациента, при этом фамилия и имя должн ы быть записанными так же как в загранпаспорте гражданина;

ы сообщать информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации);

иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;

быть подписанным пациентом или его уполномоченным представителем.