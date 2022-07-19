Польща спростила процедуру отримання Карти поляка: що змінилося для українців

Влада Польщі спростила для громадян України отримання Карти поляка. Розповідаємо, як тепер виглядатиме для українців процедура оформлення посвідки на проживання.

Так, раніше, аби подати документи на отримання Карти поляка, українцям потрібно було звернутися до польського консульства в Україні та відповідати усім вимогам. Тепер же оформити або ж продовжити термін дії посвідки на проживання можна в Польщі.

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Оновлена процедура отримання Карти поляка

Зверніться до ужонду в будь-якому воєводстві та запишіться на прийом.

Подайте заяву та зібраний пакет документів. Зокрема, ви можете пред'явити оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого родича з позначкою національності "поляк".

Пройдіть співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знання. Будьте готові, що вас питатимуть про історію Польщі та місцеві традиції.

Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.

Що варто знати про оформлення Карти поляка

Вимоги до претендентів залишаються без змін.

Стандартний термін розгляду заявки – до двох місяців з дня подачі документів.

Оформлення Карти поляка є безкоштовним.

Посвідка на проживання в Польщі дійсна у період 10 років від дня видачі.

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