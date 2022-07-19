Так, раніше, аби подати документи на отримання Карти поляка, українцям потрібно було звернутися до польського консульства в Україні та відповідати усім вимогам. Тепер же оформити або ж продовжити термін дії посвідки на проживання можна в Польщі.

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Оновлена процедура отримання Карти поляка

  • Зверніться до ужонду в будь-якому воєводстві та запишіться на прийом.
  • Подайте заяву та зібраний пакет документів. Зокрема, ви можете пред'явити оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого родича з позначкою національності "поляк".
  • Пройдіть співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знання. Будьте готові, що вас питатимуть про історію Польщі та місцеві традиції.
  • Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.

Що варто знати про оформлення Карти поляка

  • Вимоги до претендентів залишаються без змін.
  • Стандартний термін розгляду заявки – до двох місяців з дня подачі документів.
  • Оформлення Карти поляка є безкоштовним.
  • Посвідка на проживання в Польщі дійсна у період 10 років від дня видачі.

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