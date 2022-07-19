Так, раньше, чтобы подать документы на получение Карты поляка , украинцам нужно было обратиться в польское консульство в Украине и отвечать всем требованиям. Теперь же оформить или продлить срок действия вида на жительство можно в Польше.

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Обновленная процедура получения Карты поляка

Обратитесь в уженд в любом воеводстве и запишитесь на прием.

Подайте заявление и собранный пакет документов. В частности, вы можете предъявить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего родственника с отметкой национальности "поляк".

Пройдите собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень знания. Будьте готовы, что вас будут спрашивать об истории Польши и местных традициях.

Подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Что нужно знать об оформлении Карты поляка

Требования к кандидатам остаются без изменений.

Стандартный срок рассмотрения заявки – до двух месяцев со дня подачи документов.

Оформление Карты поляка бесплатно.

Вид на жительство в Польше действителен в период 10 лет со дня выдачи.