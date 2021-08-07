Неплохим вариантом для получения зарубежного медийного образования является Чехия. В этой стране журналистов готовят в трех университетах.

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Где преподают журналистику

Изучать журналистику в Чехии возможно в таких высших учебных заведениях:

Карловом университете;

Университете Масарика;

Оломоуцком университете.

Журналистика в указанных вузах преподаётся на двух специальностях – "Журналистика" и "Медиакомуникации" – на философском факультете или на факультете социальных наук.

Программа обучения на специальности "Журналистика"

Эта программа охватывает многие гуманитарные науки: психологию, социологию и философию. Ведь знание этих дисциплин бесспорно будут полезными журналистам.

История массовых коммуникаций, фотожурналистика, основы полиграфии, работа с информационными агентствами, графический дизайн, этика СМИ – это профессиональные предметы, которые изучают студенты-журналисты в Чешских университетах.

Выбрать направление специальности соискатели образования могут уже после второго курса. Так, студенты в Чехии могут выбирать между направлениям: "Тележурналистика" и "Фото и периодическая пресса".

Специальность "Медиакомуникации"

Указанная программа является более адаптированной к условиям современности. Она содержит еще и изучение компьютерных технологий и виртуальной реальности. Изучают также приложения для смартфонов и компьютерные игры.

Студентов учат не только наполнять медиапространство продуктами, но и привлекать аудиторию и бизнес-партнеров.

Сколько длится обучение

Обучение на бакалавриате в Чехии длится 3 года. После получения диплома бакалавра можно продолжить обучение в магистратуре еще на 2 года.

Аспирантура в Чехии состоит из 4 лет обучения.