Як отримати електронну версію сертифіката після вакцинації в Угорщині: покрокова інструкція

30 травня 2021 , 13:00
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Джерело:

телеграм-канал @tripandme

Підтвердженням того, що житель Угорщини отримав щеплення від COVID-19, слугує сертифікат вакцинації. Його можна отримати як в паперовому, так і в електронному вигляді. Другий варіант є значно зручнішим. Тож розповідаємо, як одержати такий сертифікат за кілька хвилин.

Щоб завантажити електронний сертифікат вакцинації, обов'язкова наявність доступу до Ügyfélkapu. Це спеціальний клієнтський портал.

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Як завантажити сертифікат вакцинації

Щоб отримати електронну версію сертифіката про щеплення від коронавірусу потрібно покроково виконати кілька простих дій. 

  1. Завантажити додаток EESZT lakossági на свій смартфон.
  2. Паралельно відкрити та зайти в обліковий запис на сайті.
  3. Далі потрібно буде просканувати отриманий QR-код.
  4. При реєстрації ввести шестизначний PIN-код, що надалі буде використовуватися для експлуатації програми на мобільному пристрої.
  5. Після авторизації в додатку потрібно натиснути кнопку COVID-verification.

Після цього завантажиться електронна версія QR-коду сертифіката.

Покрокова інструкція завантаження сертифіката вакцинації: дивіться відео

 

Автор: Орися Біленька