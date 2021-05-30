Чтобы загрузить электронный сертификат вакцинации, обязательно наличие доступа к Ügyfélkapu. Это специальный клиентский портал.
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Как загрузить сертификат вакцинации
Чтобы получить электронную версию сертификата о прививке от коронавируса нужно пошагово выполнить несколько простых действий.
- Скачать приложение EESZT lakossági на свой смартфон.
- Параллельно открыть и зайти в учетную запись на сайте.
- Далее нужно просканировать полученный QR-код.
- При регистрации ввести шестизначный PIN-код, который в дальнейшем будет использоваться для эксплуатации программы на мобильном устройстве.
- После авторизации в приложении нужно нажать кнопку COVID-verification.
После этого загрузится электронная версия QR-кода сертификата.
Пошаговая инструкция загрузки сертификата вакцинации: смотрите видео