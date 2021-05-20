Закордон 24 створив покрокову інструкцію, як можна надіслати гроші з Європи в Україну безпечно та без зайвих труднощів. Редакція 24 каналу самостійно переконалась, що сьогодні грошові перекази з-за кордону в Україну за 60 секунд – це реальність.

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Який сервіс обрати

Швидко, надійно, вигідно та просто переказати гроші в Україну можна за допомогою сервісу TransferGo. Це глобальний онлайн-сервіс, який забезпечує міжнародні грошові перекази в режимі реального часу, без традиційно високих банківських зборів.

До того ж, оплата за послуги сервісу є прозорою, оскільки перед здійсненням транзакції відправник бачить курс валюти та розмір комісії в залежності від типу доставки.

Перекази у TransferGo здійснюються з картки на картку, при цьому кошти не покидають країну відправника й не перетинають кордон. Саме тому вдається суттєво знизити витрати на обробку переказу.

Компанія потурбувалася і про те, щоб українські клієнти мали можливість отримати супровід рідною мовою, зателефонувавши або написавши повідомлення до служби підтримки. Понад півмільйона українців у різних країнах світу вже є користувачами сервісу.

TransferGo має додаток зі зручним інтерфейсом, який доступний для завантаження на всіх популярних операційних системах. Достатньо лише мати мобільний телефон та підключення до інтернету.

Грошові перекази з додатком TransferGo / Скриншот Google Play

Покрокова інструкція реєстрації в TransferGo

Крок 1. Завантажте додаток TransferGo на свій смартфон та відкрийте його (інтерфейс додатку автоматично перейде на мову мобільного пристрою, а змінити її можна, натиснувши на прапорець, або ж згодом в налаштуваннях).

Мову інтерфейсу можна обрати в налаштуваннях / Скриншот додатку TransferGo

Крок 2. Введіть діючий особистий номер телефону та вкажіть 6-значний код, який прийде у СМС-повідомленні.

Вкажіть номер телефону / Скриншот додатку TransferGo

Крок 3. Придумайте 4-значний пароль, з яким ви надалі будете входити до свого аккаунту.

Придумайте пароль / Скриншот додатку TransferGo

Крок 4. Вкажіть адресу електронної пошти та підтвердіть реєстрацію за посиланням, яке сервіс автоматично надішле на вашу поштову скриньку.

Вкажіть адресу електронної пошти / Скриншот додатку TransferGo

Крок 5. Введіть ім'я, прізвище, дату народження та своє громадянство.

Введіть особисті дані / Скриншот додатку TransferGo

Крок 6. Вкажіть країну, з якої плануєте пересилати гроші, населений пункт, адресу та поштовий індекс – після цього вас направить на головну сторінку вашого аккаунту.

Вкажіть ваше місце проживання за кордоном / Скриншот додатку TransferGo

Крок 7. Коли аккаунт налаштовано – зробіть свій перший переказ. Процес займе всього кілька секунд! У вкладці "Міжнародні" оберіть бажану суму та валюту рахунків, між якими здійснюватиметься переказ коштів. Вкажіть дані карток відправника та отримувача грошей, а також необхідний час доставки.

Підказка! У TransferGo є цілих три часові опції для надсилання грошей. Можна обрати доставку коштів протягом 30 хвилин, упродовж робочого дня, або ж на наступний день. Вибравши останню опцію, переказ буде безкоштовним.

Оберіть суму, валюту та часову опцію, вкажіть дані рахунків / Скриншот додатку TransferGo

Крок 8. Перегляньте та підтвердіть вказані дані – після цього сервіс обробить запит, а гроші на рахунку отримувача з'являться протягом часу, обраного відправником.

Редакція 24 каналу здійснила пробний переказ з Австрії в Україну. Надіслати гроші з австрійської банківської картки на українську вдалось всього за 44 секунди!

Підтвердіть дані переказу / Скриншот додатку TransferGo