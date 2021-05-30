Щоб завантажити електронний сертифікат вакцинації, обов'язкова наявність доступу до Ügyfélkapu. Це спеціальний клієнтський портал.
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Як завантажити сертифікат вакцинації
Щоб отримати електронну версію сертифіката про щеплення від коронавірусу потрібно покроково виконати кілька простих дій.
- Завантажити додаток EESZT lakossági на свій смартфон.
- Паралельно відкрити та зайти в обліковий запис на сайті.
- Далі потрібно буде просканувати отриманий QR-код.
- При реєстрації ввести шестизначний PIN-код, що надалі буде використовуватися для експлуатації програми на мобільному пристрої.
- Після авторизації в додатку потрібно натиснути кнопку COVID-verification.
Після цього завантажиться електронна версія QR-коду сертифіката.
Покрокова інструкція завантаження сертифіката вакцинації: дивіться відео