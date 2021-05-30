Підтвердженням того, що житель Угорщини отримав щеплення від COVID-19, слугує сертифікат вакцинації. Його можна отримати як в паперовому, так і в електронному вигляді. Другий варіант є значно зручнішим. Тож розповідаємо, як одержати такий сертифікат за кілька хвилин.