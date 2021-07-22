Відповідну угоду у Римі підписали представники Кабінету Міністрів України та уряду Італії 20 липня на термін 5 років. Документ набуде чинності через 60 календарних днів з дня підписання.

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Як обміняти водійське посвідчення

Дія угоди поширюється на громадян України, які легально проживають в Італії, мають зареєстроване місце проживання та дійсне українське посвідчення водія. Процедура обміну триватиме певний час.

На постійній основі діє норма, яка дозволяє кермувати транспортним засобом з посвідченням українського зразка на території Італії протягом 1 року.

Після цього громадяни України зобов'язані обміняти українське посвідчення на італійське у представництвах Інспекції Цивільного автомобільного руху та Транспортного забезпечення Італії (Motorizzazione Civile) за місцем проживання.

Нагадаємо, що попередня угода передбачала складання додаткових іспитів та закінчила термін своєї дії 1 червня 2021 року. Майже 22 тисячі українців тоді скористались можливістю обміняти свої водійські посвідчення.

Цікаво. Подібна угода нещодавно була також підписана між Україною та Великою Британією. Обміняти документ водія можна без жодних іспитів за 43 фунти стерлінгів.