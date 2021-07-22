Відповідну угоду у Римі підписали представники Кабінету Міністрів України та уряду Італії 20 липня на термін 5 років. Документ набуде чинності через 60 календарних днів з дня підписання.
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Як обміняти водійське посвідчення
Дія угоди поширюється на громадян України, які легально проживають в Італії, мають зареєстроване місце проживання та дійсне українське посвідчення водія. Процедура обміну триватиме певний час.
На постійній основі діє норма, яка дозволяє кермувати транспортним засобом з посвідченням українського зразка на території Італії протягом 1 року.
Після цього громадяни України зобов'язані обміняти українське посвідчення на італійське у представництвах Інспекції Цивільного автомобільного руху та Транспортного забезпечення Італії (Motorizzazione Civile) за місцем проживання.
Нагадаємо, що попередня угода передбачала складання додаткових іспитів та закінчила термін своєї дії 1 червня 2021 року. Майже 22 тисячі українців тоді скористались можливістю обміняти свої водійські посвідчення.